Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания ОПЕК+ заявил, что ситуация на нефтяном рынке улучшилась. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день динамика по-прежнему остается положительной, а дефицит составляет около двух млн баррелей в сутки.

Также Новак отметил, что странам ОПЕК+ необходимо не допускать как перегрева рынка нефти, так и существенного дефицита.

«В этой ситуации нам важно держать руку на пульсе и не допускать как перегрева рынка, так и его существенного дефицита», — сказал он, передает ТАСС.

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