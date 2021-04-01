Bloomberg: ОПЕК+ согласовал повышение нефтедобычи

Страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«ОПЕК+ договорился возобновить ежемесячное постепенное повышение добычи», — говорится в публикации.

Как пишет издание, переговоры продолжаются. Стороны согласовывают детали.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на мягкий переход мировой экономики к норме.

Глава государства отметил, что вице-премьер Александр Новак договорился о благоприятных условиях работы в нефтедобывающей отрасли с постепенным повышением добычи.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ сделала поблажку для России и Казахстана. Прирост разрешенной добычи нефти для России составил 130 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ.