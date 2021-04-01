«Роснефть» выступила с заявлением о взаимодействии с «Транснефтью»

В связи с большим количеством запросов СМИ по взаимодействию компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть» по вопросу принятия совместных мер, исключающих загрязнение нефти в процессе ее товарной подготовки и урегулирования ряда существующих вопросов, компании сообщают следующее:



«Ситуация с транспортировкой сырья, производимого компанией «Роснефть», имеет ряд отличий в силу больших объемов прокачки и направлением этих объемов на собственную переработку Компании, а также в связи с необходимостью учета качества сырья для российских и европейских НПЗ, на которые поставляется эта нефть, в отличие от других участников рынка, которые реализуют свою продукцию нефтерейдерам.

В настоящее время ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть» осуществляют текущее взаимодействие по всем вопросам, включая урегулирование последствий, связанных с загрязнением нефти в магистральных трубопроводах. В результате этой работы урегулированы вопросы, касающиеся отдельных партнеров, в частности, Total, PKN Orlen, Shell и др.

Сотрудничество компаний носит конструктивный характер.

ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть» являются партнерами по целому ряду важных проектов, поддерживают нормальные рабочие отношения и находятся в постоянном тесном взаимодействии», - говорится в заявлении.