Цена на нефть выросла на 3,6% после решения ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года выросла на 3,6% на лондонской бирже ICE.

В настоящий момент цена за баррель достигает $64,98. Рост произошел после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти с мая 2021 года. Нефть марки WTI также подорожала на 4,1%, до $61,59.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в феврале вышли на самый высокий уровень исполнения договоренностей, выполнив сделку на 113%.

По его словам, это доказывает, что страны исполняют свои обязательства на высоком уровне. Кроме того, Новак отметил, что страны договорились восстанавливать добычу в течение трех месяцев, начиная с мая. По его словам, таким образом участники достигнут уровня, установленного соглашением.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.