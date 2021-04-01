В США запретили продавать «сатанинские кроссовки» с человеческой кровью, которые были выпущены рэпером Lil Nas X и компанией MSCHF. Об этом пишет Reuters.

Федеральный суд США постановил временно запретить продажи этой обуви. Покупатели, уже оплатившие товар, не смогут получить его, им будут возвращены деньги.

Ранее производитель спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, выпустившую «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови.

Компания Nike оказалась в центре скандала после того, как рэпер Little Nas X объявил на выходных о выходе партии новых кроссовок – совместно с лейблом MSCHF он выпустил классические сникеры Nike Air Max '97 в «дьявольском» варианте с каплей крови в подошве. Nike заявила, что не имеет отношения к выходу партии кроссовок на сатанинскую тему.