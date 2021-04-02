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Деловые новости

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Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

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Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал о ситуациях, когда рублевые сбережения не следует обменивать на доллары. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он призвал обратить внимание на графики изменения валютных котировок в долгосрочном периоде.

«Можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — сказал Зюриков.

Эксперт подчеркнул, что хранение сбережений в иностранной валюте является выгодным в долгосрочной перспективе или, если речь идет о денежных операциях в долларе или евро.

Ранее стало известно, что Saxo Bank прогнозирует падение рубля в июне.

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