В Минтрансе ответили на данные о скачке цен на авиабилеты по России

В Министерстве транспорта прокомментировали данные о росте цен на билеты на внутренние авиаперелеты. Об этом сообщают «Известия».

Представитель ведомства отметил, что министерство не знакомо с механизмом, по которому агрегаторы производят оценку стоимости авиабилетов. По его словам, в связи с этом ведомство не комментирует эту информацию.

Кроме того, собеседник издания указал на то, что во втором квартале 2021 года авиакомпании намерены увеличить провозные емкости.

Он добавил, что это должно оказать положительное влияние на индустрию, а также сделать минимальные тарифы более доступными для населения.

Ранее «Известия» со ссылкой на агрегаторы авиабилетов «Туту.ру», Кupibilet, OneTwoTrip рассказали о росте цен на авиабилеты на внутренние рейсы до 120% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.