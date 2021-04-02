В Минтрансе опровергли сообщения о подорожании авиабилетов

В Минтрансе РФ заявили, что информация ряда билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120%, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что эта информация билетных агрегаторов «не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел».

Там подчеркнули, что стоимость билетов по многим направлениям за период с июня 2019 года по июнь 2021 года даже уменьшилась.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на агрегаторы авиабилетов «Туту.ру», Кupibilet, OneTwoTrip, рассказала об увеличении цен на авиабилеты на внутренние рейсы до 120% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Позднее в Минтрансе, реагируя на данную информацию, заявили, что ведомство не знакомо с механизмом, по которому агрегаторы осуществляют оценку стоимости авиабилетов.