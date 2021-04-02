В Совфеде ответили на заявление МИД Франции по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил в интервью RT, что Франция и Германия смогут достичь единого мнения по «Северному потоку — 2».

«Почему появились «Турецкий поток» и «Северный поток»? Как раз для того, чтобы гарантированно поставлять газ в Европу и увеличивать при необходимости эти поставки», — заявил сенатор, комментируя заявление госсекретаря при Министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона.

Французский дипломат заявил, что Париж придерживается совершенно другой позиции в отношении газопровода «Северный поток — 2», отличной от Берлина.

С точки зрения всего Евросоюза, проект газопровода «Северный поток — 2» несет экономическую выгоду, считает Цеков.

«Постоянные разговоры о том, что надо или не надо, настороженность — это не очень красит государство Евросоюза», — дополнил он, указывая на Францию.

Ранее во Франции обозначили позицию по «Северному потоку — 2».