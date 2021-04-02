Спецслужбы Польши назвали ложной информацию о польских ВМС в зоне «Севпотока — 2»

Представитель спецслужб Польши прокомментировал информацию о действиях ВМС, развернутых в зоне укладки «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

Ранее появилась информация, что в районе прокладки «Северного потока — 2» заметили повышенную активность иностранных кораблей и военных самолетов. Об этом утверждали в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Активность в компании рассматривали как провокационную.

«Российский оператор газопровода «Северный поток — 2» ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода», — ответил Станислав Жарин.

Еще Жарин привел тезис о том, что «Северный поток» представляет собой очень серьезные угрозы национальной безопасности для Украины, Польши, а также ряда других стран.

«Северный поток — 2» является газопроводом из двух ниток. Длина каждой из них достигает 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

Ранее сообщалось, что газопровод завершили на 95%.

Реализацию проекта приостановили из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.