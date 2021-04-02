Парламент Греции обсудил вопрос о закупке вакцины «Спутник V»

В парламенте Греции прошли дебаты о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

В споре участвовали премьер-министр Кириакос Мицотакис и лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас.

По информации агентства, глава правительства представил национальный план по борьбе с пандемией и ее последствиями для экономики.

Ципрас назвал нехватку вакцин одной из крупнейших неудач Евросоюза с момента его создания. Власти Греции должны были принять решение о закупке препаратов, не дожидаясь их одобрения со стороны ЕС, утверждает оппозиционный лидер.

В ответ на это Мицотакис напомнил, что для бывшего премьера Словакии такой шаг обернулся отставкой. Также глава правительства заявил, что Россия не сможет продать вакцину Греции, поскольку у нее препарата якобы тоже не хватает.

Тем не менее, он сказал, что не сомневается в качестве «Спутника V». По словам Мицотакиса, власти Греции требовали от Европы одобрения российского препарата от COVID-19. Он добавил, что ЕС должен закупить ее, если не будет сомнений в производственных возможностях России.