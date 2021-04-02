Премьер-министр Чехии обвинил ЕС в принуждении к покупке «Спутника V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз вынуждает республику закупить дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Список».

Бабиш добавил, что власти республики начинают думать о покупке вакцины у России, не дожидаясь его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Он подчеркнул, что не удивлен заявлению австрийского канцлера Себастьяна Курца о том, что он собирается закупить миллион доз «Спутника V».

«Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит», — сказал премьер-министр.

Ранее президент Чехии Милош Земан осудил главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V». Кроме того, глава республики обвинил директора чешского Государственного института по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что ее отказ регистрировать российскую вакцину привел «к гибели сотен пациентов».

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия закупили партии российской вакцины, не дожидаясь решения EMA.