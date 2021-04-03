На Западе оценили темпы восстановления российской экономики

Российская экономика восстанавливается после издержек, возникших после пандемии COVID-19 на фоне решения властей не вводить новый локдаун. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что экономика России пострадала не столь сильно, как экономики других стран благодаря более мягким ограничениям.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу», — говорится в сообщении.

Ранее Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9%.