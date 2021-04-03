В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей

В Дагестане правоохранители обнаружили склад, где хранилась незаконная табачная продукция на полтора миллиарда рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

«В складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями – жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту», — говорится в сообщении.

Операция была проведена управлением ФСБ России по Дагестану при взаимодействии с МВД по региону, Дагестанской таможней и с привлечением специалистов ТУ Роспотребнадзора по Дагестану. Незаконную продукцию нашли в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171 УК РФ, а также усмотрели административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Ранее в подпольной лаборатории в Рязанской области полиция совместно с ФСБ изъяли наркотики на 560 млн руб.