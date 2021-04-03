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Деловые новости

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Глава Роснедр оценил российские запасы нефти

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Российских запасов нефти хватит еще на 58 лет при текущем уровне технологического развития. Такую оценку дал замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев в интервью «Российской газете».

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что экономически эффективных запасов у страны меньше, но по мере развития технологий разрыв будет сокращаться.

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели», — сказал Киселев.

Замминистра добавил, что в настоящий момент в сфере технологий придонной добычи сырья не наблюдается изменений. Одной из трудностей при освоении месторождений на арктическом шельфе остается низкая цена на нефть.

«Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была $110-120 за баррель», — заявил Киселев.

Ранее Bloomberg спрогнозировал восстановление экономики России.

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