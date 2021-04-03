Аналитики спрогнозировали годовую инфляцию в апреле

Уровень годовой инфляции в России на апрель текущего года составил 5,5%, считают аналитики, опрошенные РИА «Новости».

При этом эксперты считают, что главным фактором, разгоняющим инфляцию, останется рост цен на продовольствие на мировых рынках. Кроме того, влияние на инфляцию окажут перебои в цепочках поставок из-за пандемии и растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены.

По мнению некоторых экспертов, стабилизация инфляции в апреле может оказаться неустойчивой, после технического снижения возможно ее локальное ускорение. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, устойчивое снижение инфляции ожидается лишь во втором полугодии 2021 года.

Глава рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в свою очередь заявил, что на апрель и май текущего года.

Ранее в Банке России допустили, что замедление годовой инфляции в России до 4%, вероятно, будет отложено до начала 2022 года.