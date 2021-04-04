Эксперт назвал условия падения рубля до нового исторического минимума

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, при каком условии рубль упадет до нового исторического минимума. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, ситуация во многом зависит от геополитической неопределенности и риска новых санкций со стороны Запада. При этом специалист отметил, что российский рынок уже выработал иммунитет к санкционному фактору.

Если новые ограничительные меры будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании, то национальная валюта может вернуться к показателю в 72,5 рубля за доллар. Для этого также необходима стабильная ситуация на мировых рынках, в том числе нефть должна оставаться в коридоре $60-70 за Brent.

Однако если новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, то рубль может упасть вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар, предупредил Бабин. В тоже время он подчеркнул, что сценарий жестких санкций не считается базовым.

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