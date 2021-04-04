Минтруд изменил порядок начисления детских пособий

С 1 апреля выплаты на детей от трех до семи лет будут начисляться опекунам. Об этом пишет ura.ru со ссылкой на Минтруда.

«Выплаты будут начисляться опекунам детей от 3 до 7 лет. Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума», — сказали в министерстве.

Уточняется, что ранее при расчете среднедушевого дохода приемный ребенок не включался в состав семьи.

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации заявили, что правительство утвердило правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет.

В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным.