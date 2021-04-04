Bloomberg назвало страны-лидеры «постпандемийного мира»

Эксперты заявили, что в 2021 году страны будут стремиться восстанавливать свою экономику после пандемии коронавируса нового типа в ускоренном режиме. Об этом сообщает Bloomberg Economics.

Однако специалисты полагают, что темпы и рост восстановления экономики покажут рекордные показатели — 6,9%. По их мнению, этот процесс может стать однобоким из-за разницы в темпах вакцинации населения, а также разной финансовой политики стран.

При этом они выразили мнение, что некоторые государства могут отстать по экономическим показателям от «лидеров постпандемийного мира», в качестве которых назвали США и Китай. Эксперты добавили, что сокращение экономических показателей будет наблюдаться у Германии, Франции, а также Японии, Британии и Италии.

Кроме того, специалисты выразили мнение, что «явно уступать» будут и Россия, Бразилия и Индия.

Они подчеркнули, что программы вакцинации окажут прямое влияние на экономические процессы. Согласно представленным данным, в США вакцинацию прошла почти четвертая часть населения, в ЕС привиты менее 10%, а в России, Мексике и Бразилии — 6%.