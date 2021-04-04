Риелтор рассказал, когда лучше оформлять ипотеку

Риелтор Павел Боровиков рассказал, когда россиянам стоит оформлять ипотеку. Об этом пишет портал «Ридус».

По словам эксперта, в настоящий момент ипотечная ставка почти что равна уровню инфляции, поэтому брать ипотеку лучше сейчас.

«Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5%, и реальная инфляция тоже в районе 5,5−6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю», — сказал он.

Ранее стало известно, что с мая 2021 года в Российской Федерации планируется старт пилотного проекта по выдаче цифровой ипотеки.

Проект будет предусматривать электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. Также он будет реализован на отечественной платформе «Мастерчейн».

Целью проекта является увеличение количества электронных закладных, выпускаемых банками, с помощью улучшения бизнес-процесса по их сопровождению и выпуску.