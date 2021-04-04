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Деловые новости

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На Украине пожаловались на сокращение российского транзита газа

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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пожаловался на сокращение транзита российского газа через Украину. Об этом он написал в Facebook.

Также он призвал Киев не допустить завершения строительства «Северный поток — 2».

«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — заявил Макогон.

По его словам, введение в эксплуатацию «Турецкого потока» грозит тем, что Украин будет ежегодно терять 10-12 миллиардов кубометров транзита. Когда будет запущен «Северный поток — 2», цифра станет еще больше.

Ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет.

П Украины Денис Шмыгаль также сообщал о громадных потерях от «Северного потока — 2».

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину. В первый год контракт гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа и по 40 миллиардов в последующие четыре.

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