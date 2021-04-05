Замглавы МИД РФ: политика США ставит под сомнение надежность доллара

Американская экономическая политика ставит под сомнение надежность и удобство доллара как основной валюты, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта», – отметил замглавы российского МИДа.

По его словам, страны и компании реагируют на политику Соединенных Штатов и стремятся развивать альтернативные способы взаимных расчетов, чтобы свести к минимум экономические потери и риски при торговых операциях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения зависимости страны от «контролируемых Западом» платежных систем. Он призвал снижать санкционные риски путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару.