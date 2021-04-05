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Деловые новости

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МИД России допускает появление альтернативы SWIFT

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Россия не исключает возможного появления платежной системы, альтернативной SWIFT, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», – отметил дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что развитие систем, альтернативных SWIFT, является не только реакцией на геополитическую реальность, но и «ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Он пояснил, что санкционные устремления оппонентов России, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей и имеют необоснованный характер.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

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