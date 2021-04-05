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Деловые новости

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год

Правительство выделит 1 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий

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Правительство России выделит 1 млрд руб. на модернизацию промышленных предприятий в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 5 апреля.

В документе указано, что средства распределят между 25 российскими субъектами, в том числе Алтаем и Чувашией, Кузбассом, Новосибирской и Псковской областями.

Отмечается, что субсидии предназначены для инвестиционных проектов по модернизации промышленных предприятий, в частности, будет возмещена часть затрат на приобретение нового оборудования. Также средства пойдут на компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Кроме того, в рамках каждого проекта будут созданы новые рабочие места. При этом госфинансирование будет доступно только в тех случаях, если частные инвесторы также захотят вкладываться в производство.

Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 1,2 млрд руб. на грантовую поддержку проектов в сфере туризма.

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