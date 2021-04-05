Правительство выделит 1 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий

Правительство России выделит 1 млрд руб. на модернизацию промышленных предприятий в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 5 апреля.

В документе указано, что средства распределят между 25 российскими субъектами, в том числе Алтаем и Чувашией, Кузбассом, Новосибирской и Псковской областями.

Отмечается, что субсидии предназначены для инвестиционных проектов по модернизации промышленных предприятий, в частности, будет возмещена часть затрат на приобретение нового оборудования. Также средства пойдут на компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Кроме того, в рамках каждого проекта будут созданы новые рабочие места. При этом госфинансирование будет доступно только в тех случаях, если частные инвесторы также захотят вкладываться в производство.

Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 1,2 млрд руб. на грантовую поддержку проектов в сфере туризма.