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Деловые новости

Банк ДОМ.РФ устранил уязвимость канала дистанционной подачи первичных заявок

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Служба безопасности Банка ДОМ.РФ выявила уязвимость в работе канала дистанционной подачи первичных заявок на получения продукта «Кредит наличными», говорится в комментарии, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 5 апреля, в понедельник.

В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме, подчеркнули в Банке.

Кроме того, в профилактических целях служба безопасности Банка ДОМ.РФ проверила целостность работ всех других систем банка и не выявила нарушений.

«Потенциально злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами», - отмечается в сообщении.

Банк заметил, что конфиденциальность информации о его клиентах не была нарушена и безопасности их счетов ничего не угрожает.

«В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что утечка случилась не из учетных систем Банка», - говорится в заявлении кредитного учреждения.

Банк ДОМ.РФ подчеркивает, что это — первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам Банка.

«При этом наши службы намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными», — отмечается в сообщении.

Банк также намерен уведомить всех клиентов о необходимости соблюдать осторожность.

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