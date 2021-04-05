В Минпромторге опровергли дефицит машин в автосалонах

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что ситуация с дефицитом автомобилей в дилерских центрах России имеет штатный характер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет именно о высоком спросе на конкретные модели автомобилей, так как проблема нехватки транспортных средств в стране не была зафиксирована.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно, (он) бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю», — отметил он.

Кроме того, Мантуров добавил, что благодаря росту потребления можно заметить восстановление экономики России.

Ранее эксперты заявили, что в России может сократиться импорт японских автомобилей из-за пожара на заводе Renesas Electronics, которая обеспечивает полупроводниками около 20% мирового автопрома, а также к лету дилеры повысят на них цену.