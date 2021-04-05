Кудрин рассказал, как в кратчайшие сроки вдвое снизить уровень бедности

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России можно в два раза к 2030 году. Об этом он сказал во время заседания комитета Государственной думы по контролю и регламенту в понедельник, 5 апреля, передает РИА «Новости».

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, больше того, в ближайшие годы», — сказал Кудрин.

По его словам, часть предложений СП была этому посвящена. Он отметил, что есть достаточно разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться поставленной цели. Кудрин сказал, что эти меры были предложены ведомством правительству, однако, он не уточнил, о каких конкретно предложениях идет речь, отметив, что они «очень чувствительны и социально чувствительны».

Глава СП также добавил, что «много обещаний вызывает много ожиданий» и предложил депутатам вести с кабмином диалог на эту тему.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что победить бедность в России возможно, если российские власти перестанут прощать долги другим странам, а также «никому, никогда и не под каким предлогом» не будут помогать.