В Росреестре предложили упростить дачную амнистию и сделать ее бессрочной

В Росреестре разработали законодательные поправки, упрощающие оформление прав на землю и объекты недвижимости. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на данный момент проходит процедуру общественного обсуждения. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшний день многие российские граждане не имеют возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими уже очень много лет, а большинство из них еще с советских времен, заявил заместитель руководителя Росреестра Алексея Бутовецкий.

По его мнению, главной проблемой является отсутствие необходимых документов на жилые дома и на участки под ними, и, соответственно, невозможность оформления одно без другого.

Данное жилье может числится учтенным в старых документах «совхозного» учета, в учетных документах бывших БТИ, похозяйственного учета бывших поселковых советов. Но этого сейчас недостаточно.

Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные еще в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно.

Чтобы воспользоваться упрощенным порядком, жилой дом должен быть построен до мая 1998 года, располагаться на государственной или муниципальной земле, а также находиться в границах населенного пункта.

«Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом», — уточнили в Росреестре.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что в стране вступают в силу упрощенные правила использования материнского капитала для улучшения жилищных условий, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.