Путин поручил добиться роста доходов населения в «отстающих» регионах России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 апреля, поручил правительству добиться в регионах страны с невысокими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующую проблему кабмин должен решить совместно с органами государственной власти субъектов РФ.

С докладами по этому вопросу глава государства должен ознакомиться до 1 июля текущего года, далее — раз в шесть месяцев. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России можно в два раза к 2030 году. По его словам, меры по борьбе с этой проблемой СП представила правительству РФ.