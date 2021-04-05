В море Лаптевых обнаружен регион с потенциалом на нефть и газ

Глава холдинга «Росгеология» Сергей Горьков рассказал об обнаружении в 2020 году на шельфе моря Лаптевых крупного осадочного чехла с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Горьков сообщил, что в прошлом году «Росгеология» проводила сейсморазведку в Арктике в ходе работ по определению внешних границ континентального шельфа России. В море Лаптевых, на шельфе Арктики был обнаружен крупный осадочный чехол мощностью около 10-12 км. Он уточнил, что его изучение нужно продолжить.

«Обнаруженный осадочный чехол настолько мощный, что подобный можно встретить только в Западной Сибири. Это уникальное геологическое событие, с точки зрения понимания арктической геологии — это настоящий переворот», — заявил глава «Росгеологии».

По словам Горькова, все зависит от того, в какой цикл попадет компания, поскольку возможность для проведения работ в Арктике сильно ограничена — ее можно проводить летом полтора месяца. Он также подчеркнул, что холдинг готов осуществить эту работу в текущем году.