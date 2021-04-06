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Деловые новости

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Россиянам перечислили три варианта действий по выходу из долговой ямы

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Независимый финансовый советник Наталья Смирнова назвала три способа по выходу из долговой ямы, об этом она рассказала в интервью Sputnik.

Эксперт заявила, что сперва нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на 6-12 месяцев вперед. По ее словам, процедура банкротства станет верным выходом из ситуации, если выяснится, что за это время финансовая ситуация точно не улучшится.

Как уточняет Смирнова, минус банкротства заключается в том, что после его оформления человек в течение пяти лет не сможет брать кредиты, расти по карьерной лестнице, а также ему будет запрещено заниматься бизнесом.

Эксперт отметила, что к этому варианту нужно прибегать в крайнем случае. Она добавила, что вместо оформления банкротства можно договориться с банком о кредитных каникулах.

«Если ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», – считает финансовый советник.

Также Смирнова рассказала, что можно воспользоваться рефинансированием, то есть перекредитоваться под меньший процент. Она уточнила, что такой вариант подойдет тем, у кого есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей и при этом нет проблем с погашением кредита.

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