В России названы самые высокооплачиваемые вакансии

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В Москве одна из самых высоких зарплат, до 400 тысяч рублей в месяц, доступна стоматологу-имплантологу. С таких специалистов при приеме на работу требуют высшее медицинское образование, действующие сертификаты на медицинскую деятельность, а также релевантный опыт работы не менее пяти лет.

Менеджер по продажам банковских услуг, опыт работы которого составляет не менее двух лет, зарабатывает до 350 тысяч рублей ежемесячно. Его зарплата, как правило, состоит из оклада и премии от продаж.

До 300 тысяч рублей в месяц получает product manager мобильного приложения в IT-компании. Помимо этого, работодатель готов оплатить необходимые книги и курсы повышения квалификации, а также отправлять сотрудника на профильные конференции в России и за рубежом.

Няня-гувернантка с опытом работы от трех лет может зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно. Такой специалист должен иметь высшее педагогическое образование.

Хостес в ночном клубе и врач-косметолог зарабатывают в столице до 200 тысяч рублей.

Тонировщик-винильщик в студии автостайлинга зарабатывает от 190 тысяч рублей в месяц, ему выплачивают заработную плату после выполненного заказа, однако график работы ненормированный.

До 180 тысяч в месяц получает шеф-повар в английском пабе. Кроме того, работодатель может организовать регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом.