Доля иностранных инвестиций в госдолге России упала до уровня шестилетней давности

Экономисты сделали вывод, что доля инвестиций нерезидентов в рублевом государственном долге России опустилась до уровня августа 2015 года, ниже 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина «Навигатор ОФЗ».

В обзоре инвестиционной компании сказано, что по итогам марта вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) уменьшились примерно на 123 млрд руб. Этот показатель является самым сильным падением с апреля 2020 года. Указано, что за неделю с 26 марта по 2 апреля вложения иностранцев в российский госдолг сократились на 74,6 млрд руб., при этом две трети этого объема пришлось на последний день марта. Специалисты компании объяснили это ребалансировкой портфелей, которая произошла по итогам кварталов.

Как пишет СМИ, по данным ЦБ на 1 марта 2020 года, доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме и превышала треть от общих вложений в рублевой госдолг, 34,9%. В связи с пандемией и обвалом нефтяного рынка зарубежные инвесторы начали выходить из активов стран с развивающимися рынками. В марте прошлого года доля нерезидентов упала до 31,7%, после чего продолжала снижаться весь год за счет наращивания заимствований российским государством среди внутренних игроков для финансирования антикризисных расходов.