Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оказался на втором месте рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, его состояние за год умножилось в шесть раз и достигло $151 млрд.

Лидером списка миллиардеров четвертый год подряд остается основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $177 млрд.

Тройку богатейших людей планеты замкнул президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в $150 млрд, за год он увеличил свое состояние в два раза.

На четвертой позиции рейтинга — основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), на пятой — глава Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд).

Всего в рейтинге Forbes в текущем году представлены имена 2 755 миллиардеров, в прошлом году их было 2 095. При этом в списке более 100 участников из России.

Ранее Forbes сообщал, что глава и основатель сервиса знакомств Bumble 31-летняя Уитни Вульф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, которая самостоятельно заработала свое состояние