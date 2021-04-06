Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

«Роснефть» оценивает возможности производства углеродно нейтрального водорода

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях ПАО «НК «Роснефть» составил около 400 тыс. тонн с учетом зарубежных активов.

Водород производится для собственных целей НПЗ Компании, что исключает коммерческие риски.

«Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года.

В рамках этого плана Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

«Роснефть» также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах Компании.

В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, «Роснефть» рассмотрит возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/ CCUS).

Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.