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Деловые новости

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ФАС проверит цены на яйца и овощи

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на куриные яйца и мясо птицы, а также на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции», – указано в сообщении.

Ведомство намерено также проанализировать ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, проводятся проверки обоснованности повышения цен производителями овощей.

Ранее заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что ведомство выступает против государственного регулирования цен на продукты.

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