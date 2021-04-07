В ФАС объяснили рост цен на бензин

В Федеральной антимонопольной службе объяснили рост цен на бензин в 2021 году. Об этом сообщают «Известия».

По данным службы, спровоцировать подорожание топлива могли отрицательные температуры воздуха.

Кроме того, в ФАС отметили, что подорожание могло быть вызвано сезонным повышением спроса на нефтепродукты и ростом экономических цен на них как на внутреннем рынке, так и в Азии и Европе.

При этом, как уточняет издание, гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин выразил несогласие с мнением службы.

«В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», — сказал Масалитин.

В Минэнерго добавили, что повышение стоимости бензина связано с изменением в цене внешних нефтяных котировок.

Ранее ведомство также объяснило подорожание бензина на фоне дешевеющей нефти.