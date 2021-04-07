Официальный курс евро вырос на 2,15 рубля

Официальный курс евро к рублю от ЦБ РФ на четверг, 8 апреля, вырос на 2,15 руб., до 92,3321 руб., сообщает Банк России.

Доллар вырос на 1,39 руб., курс американской валюты к рублю составил 77,773 руб.

Ранее курс рубля немного вырос к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже после падения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7.10 мск расчетами на «завтра», стоимость доллара опускалась на 7 коп., до 77,2 руб.

При этом цена евро достигла 91,66 руб., отметив снижение на 8 коп.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла на 0,45%, до $63,02 за баррель.

Ранее курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля.