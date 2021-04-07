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Деловые новости

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Правительство РФ рассматривает новый критерий для определения уровня бедности

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы заявил, что в правительстве Российской Федерации рассматривают новый критерий, по которому будет определяться бедность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в СП его «еще не видели». При этом данный параметр учитывает вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума, отметил Кудрин.

Глава ведомства также добавил, что аудиторами были проанализированы меры, принятые властями для борьбы с бедностью, и основываясь на данном анализе они сформулировали собственные предложения, которые на сегодняшний день уже рассматриваются в правительстве.

«Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», — подчеркнул Кудрин.

По его прогнозам, прожиточный минимум, который был рассчитан по новым правилам, будет расти, что в дальнейшем будет способствовать повышению заработных плат россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству добиться в регионах страны с невысокими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.

Прожиточный минимум в 2021 году на душу населения составляет — 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, а для детей — 11 303 рубля.

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