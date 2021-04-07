Сбербанк огласил отчетность за I кв. перед выплатой самых больших дивидендов в стране

Сбербанк объявил в среду финансовые результаты по РПБУ за март 2021 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 7 апреля.



Так, за минувший месяц Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в размере 103,3 млрд рублей.



В свою очередь, рентабельность капитала составила 24,9%, а рентабельность активов 3,6%.



«Рекордные результаты в марте стали возможны благодаря сильной потребительской активности, сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля», — отметили в Сбербанке.



Как известно, 23 апреля 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров кредитного учреждения.



Ожидается, что на нем будет принято решение о выплате дивидендов за 2020 год. «Газета.Ru» ранее сообщала, что уже второй год подряд банк намерен выплатить самую крупную сумму дивидендов в России — 422,4 млрд рублей, и половина из них — 211,2 млрд рублей – поступит в бюджет страны.