Пашинян предлагает построить в Армении новую АЭС с участием России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным возможное строительство новой атомной электростанции (АЭС) в Армении. Об этом армянский премьер сообщил в ходе встречи с главой России, его слова приводит ТАСС.

«Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении», – заявил Пашинян Путину.

Премьер Армении также отметил, что планирует обсудить вопросы, связанные со стратегическими инвестициями.

В ходе переговоров стороны также обсудили поставку в Армению российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Российский лидер пообещал Пашиняну, что Москва обеспечит потребности Армении в вакцине «Спутник V». Кроме того, Путин сообщил, что объем производства российской вакцины в России сопоставим с потребностью в препарате внутри страны.