Politico: США хотят назначить спецпосланника для остановки «Севпотока – 2»

Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди официальных лиц США.

По данным издания, американским спецпосланником может стать Амос Хохштайн, который в конце 2020 года покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз». Кроме того, Хохштайн был специальным посланником президента США Барака Обамы по международным энергетическим вопросам.

Как рассказали источники, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже неформально предложил Хохштайну этот пост, в отношении возможного спецпосланника были проведены необходимые проверки, однако на данный момент он не принял предложение.

Сам Хохштайн от комментариев отказался.

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.