В Госдуму внесли проект закона о снижении возраста выхода на пенсию

В Госдуму внесен законопроект фракции «Справедливая Россия» о снижении возраста выхода на пенсию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Парламентарий также добавил, что кроме возвращения прежнего пенсионного возраста фракция хочет добиться ликвидации Пенсионного фонда России. Миронов назвал организацию «крайне неэффективным посредником между людьми и бюджетом страны» и добавил, что на содержание ПФР уходят огромные деньги.

Он также объяснил, что пенсии нужно выплачивать напрямую из бюджета, как это было в советское время. По мнению лидера «Справедливой России», гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы, чем использовать базы ПФР.

Ранее в Банке России заявили о готовности поддержать идею пенсионного налогового вычета.