СМИ узнали о новых санкциях США против «Северного потока — 2»

Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2», однако окончательное решение по ним все еще не принято, сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, затрагивают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.

Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» будут представлены конгрессу в мае.

Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

1 апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб.