ВЦИОМ: больше трети россиян назвали чрезмерными действующие налоги

Согласно опросу ВЦИОМ, больше трети россиян (36%) считают чрезмерными действующие налоги, сообщает РБК со ссылкой на результат исследования.

Издание уточняет, что телефонный опрос был проведен 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Около половины опрошенных (52%) назвали налоговое бремя достаточным. Только 1% оценил его как недостаточное, сказано в публикации.

Большая часть респондентов, считающих налоги чрезмерными (49%), входит в возрастную категорию 25–34 года. Граждане России старше 60 лет заявили, что относятся к налогам терпимее, однако среди них 25% оценивают налоги как чрезмерные.

При этом только 65% опрошенных смогли назвать текущую ставку подоходного налога (НДФЛ), а в возрастной группе 18–24 года — 49%.

По данным опроса, 42% респондентов платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом людей, чья зарплата за пять лет увеличилась, меньше — 30%. Среди опрошенных 13% рассказали, что платят меньше налогов, чем раньше. За прошедший пятилетний срок доходы упали у 27%.

На основе субъективных оценок ВЦИОМ сделал вывод об увеличении налогового бремени на граждан.

Ранее в Госдуме предложили отменить НДФЛ для граждан с доходом менее 204 тыс. рублей в год.