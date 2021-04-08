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Деловые новости

Глава комитета ГД по энергетике объяснил реакцию РФ на возможные новые санкции против «Севпотока—2»

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал возможный ответ России на потенциальное введение Минюстом США новых санкций против «Северного потока — 2». Пакеты санкций пока не утверждены Конгрессом и президентом США.

«Я думаю, нам не нужно отвечать на эти санкции. Нам просто надо достраивать газопровод, несмотря ни на какие санкции. В этом у нас есть поддержка Германии — потому что ФРГ и здравомыслящие силы, политики, в Евросоюзе — они заинтересованы в окончании строительства и российском газе. Они понимают, что Европе на переходный период потребуется газ — из углеводородов это наиболее и технологически, и экономически, и, что наиболее важно, экологически доступный энергоресурс», — отметил парламентарий.

По его словам, без газовой энергетики Европа просто не обойдется, особенно на фоне снижения собственной добычи и цели по снижению выбросов углекислого газа.

«Я думаю, санкции будут преодолены, газопровод будет успешно достроен, там не так много осталось — и на этом все эти разговоры закончатся», — подытожил Завальный.

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