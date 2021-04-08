В ФРГ призвали Европу и США обсудить отмену мер по «Северному потоку — 2»

Германия приветствовала бы переговоры Европы и США по газопроводу «Северный поток — 2» и считает, что необходимо обсудить снятие санкций. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»), пишет РИА «Новости».

«Переговоры между Европой и США всегда приветствуются... Скорее, речь должна идти о прекращении санкций США против проекта», — сказал Эрнст.

Он уточнил, что если Вашингтон будет придерживаться санкционного подхода, то Брюссель должен провести консультации по нужным контрмерам.

По информации СМИ, Белый дом обсудил кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Позже в Кремле прокомментировали эту информацию.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.