Эксперты назвали средний срок выхода россиян из долговой ямы

В национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Российской Федерации рассказали, что на сегодняшний день срок погашения просроченных обязательств по проблемным долгам увеличился на три месяца. Об этом сообщает РБК.

«В среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы погасить просроченные обязательства по кредитам, подсчитали в НАПКА. За год пандемии срок расплаты по проблемным долгам удлинился на три месяца, а средняя сумма выросла почти на треть», — говорится в сообщении.

Согласно итогам прошлого года, средняя сумма просроченного долга выросла на 29,3%, до 128 тыс. руб. Однако в первом квартале текущего года данный показатель увеличился еще на 7,5% и достиг 137,6 тыс. руб., это стало максимумом за последние четыре года.

Данный расчет был произведен основываясь на информации о показателе среднего дохода на душу населения, а также предположении о том, что клиент направляет на погашение долгов четверть своего ежемесячного заработка.

Кроме того, в НАПКА подчеркнули, что из-за пандемии COVID-19 увеличились риски выхода на просрочку заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Ранее стало известно, что Центробанк получит право жестче регулировать выдачу кредитов, необеспеченных залогом. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Если поправки будут приняты, банки не смогут выдавать столько кредитов, сколько сочтут нужным. А заемщики не смогут выстраивать «долговую пирамиду», погашая один кредит за счет другого. Банковское сообщество считает эту меру избыточной.