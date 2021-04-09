«Ъ»: международный ретейл сократил присутствие в РФ из-за пандемии

По итогам 2021 года на российский рынок ретейла из-за пандемии придет меньше международных брендов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование CBRE.

Издание пишет, что низкую динамику выхода новых брендов можно будет сравнить с кризисом 2014–2015 годов.

Как показало исследование, за первый квартал 2021 года в Россию вышли всего три новых международных бренда — Ecco Kids, Shikkosa и перезапущенный Accessories. За первые три месяца текущего года российский рынок покинули Bath & Body Works и Topshop.

Эксперты говорят, что негативная динамика может сохраниться надолго. По словам руководителя отдела торговых помещений CBRE Марины Малахатько, которые приводит СМИ, в общей сложности по итогам 2021 года в России могут начать работу 9–12 новых брендов, а уйти — 10–11.

Однако директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина считает, что с начала года Россия находится в неплохих условиях с точки зрения суровости ограничительных мер и ущерба для бизнеса, по сравнению с многими европейскими рынками. Тем не менее, специалист добавила, что активного развития новых международных брендов в стране ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что, по предварительным итогам 2020 года, коронавирусный кризис обрушил российский fashion-рынок на 20-25%.8