В Alibaba оценили решение КНР о крупнейшем штрафе в истории

Китайская компания Alibaba сочла правильным решение властей Китая назначить ей штраф в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении компании.

«Искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», – указано в заявлении.

При этом в компании подчеркивают, что намерены принять меры для организации более законной коммерческой деятельности и ускорить оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам.

Ранее стало известно, что главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,78 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Назначенный штраф стал крупнейшим в истории страны, до этого самый большой штраф выплатила компания Qualcomm Inc. в 2015 году, его размер составил $975 млн.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba велось с декабря 2020 года.

Alibaba Group — крупнейшая китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.